Рэпер Джиган на своей официальной странице в социальной сети в своеобразной манере извинился перед своей супругой, моделью Оксаной Самойловой, которая в настоящее время уже подала на развод.
Девушка уверяет, что хочет расстаться с артистом после десяти лет брака из-за того, что он постоянно ей изменял. По словам модели, Джиган неоднократно клялся здоровьем их детей, говоря о верности.
Сорян, Вась, — написал рэпер в Instagram, прикрепив к этой фразе ссылку на страницу Самойловой.
Подписчики Джигана возмутились его поведением. Многие из них написали в комментариях, что певцу должно быть стыдно и что теперь он после всех выходок и историй с изменами жене и лечением от наркозависимости никому не будет нужен.
Как ранее передавал NEWS.ru, Тимати заявил, что ему становится страшно от того, что сейчас происходит с Джиганом. Кроме того, продюсер предложил рэперу свою помощь.