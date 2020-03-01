https://static.news.ru/photo/bd7f978a-735a-11ea-803a-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: iamgeegun/instagram.com

Рэпер Джиган на своей официальной странице в социальной сети в своеобразной манере извинился перед своей супругой, моделью Оксаной Самойловой, которая в настоящее время уже подала на развод.

Девушка уверяет, что хочет расстаться с артистом после десяти лет брака из-за того, что он постоянно ей изменял. По словам модели, Джиган неоднократно клялся здоровьем их детей, говоря о верности.

Сорян, Вась, — написал рэпер в Instagram, прикрепив к этой фразе ссылку на страницу Самойловой.

Подписчики Джигана возмутились его поведением. Многие из них написали в комментариях, что певцу должно быть стыдно и что теперь он после всех выходок и историй с изменами жене и лечением от наркозависимости никому не будет нужен.

Как ранее передавал NEWS.ru, Тимати заявил, что ему становится страшно от того, что сейчас происходит с Джиганом. Кроме того, продюсер предложил рэперу свою помощь.