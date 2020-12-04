Солнцев взбудоражил пользователей снимком с путанами из 90-х

Рустам Солнцев неожиданно для всех поделился редким кадром конца 90-х с девушками лёгкого поведения на Тверской. На раритетном снимке изображены вышедшие на работу путаны.
Солнцев часто публикует в Instagram архивные фото, но, в основном, это старые снимки звёзд ещё в начале творческого пути.
4 августа 1999 года. Проститутки в центре Москвы. Работают. Очень хорошо помню эти пёстрые, весёлые «кучки» на Тверской, — подписал фото шоумен.
Снимок вызвал большой ажиотаж среди пользователей. Подписчики вовсю принялись обсуждать нетривиальное изображение, замечая по ходу, что сейчас торговки телом «стали, наверное, правильными мамами и бабушками».
«В очках училки. Даже с виду не подумаешь, что это могут быть путаны», «Интересно, кто-то уже узнал свою соседку, учительницу, а может быть даже родственницу», пишут в комментариях подписчики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев опубликовал фотографию модели Виктории Лопырёвой до пластических операций.