Солнцев взбудоражил пользователей снимком с путанами из 90-х

https://static.news.ru/photo/5d15f172-36b5-11eb-9901-fa163e074e61_660.jpg Рустам Солнцев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рустам Солнцев неожиданно для всех поделился редким кадром конца 90-х с девушками лёгкого поведения на Тверской. На раритетном снимке изображены вышедшие на работу путаны.

Солнцев часто публикует в Instagram архивные фото, но, в основном, это старые снимки звёзд ещё в начале творческого пути.

4 августа 1999 года. Проститутки в центре Москвы. Работают. Очень хорошо помню эти пёстрые, весёлые «кучки» на Тверской, — подписал фото шоумен.

Снимок вызвал большой ажиотаж среди пользователей. Подписчики вовсю принялись обсуждать нетривиальное изображение, замечая по ходу, что сейчас торговки телом «стали, наверное, правильными мамами и бабушками».

«В очках училки. Даже с виду не подумаешь, что это могут быть путаны», «Интересно, кто-то уже узнал свою соседку, учительницу, а может быть даже родственницу», пишут в комментариях подписчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев опубликовал фотографию модели Виктории Лопырёвой до пластических операций.