Солистка группы «Мираж» потеряла голос

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как однажды из-за болезни едва не сорвала важное выступление. За несколько часов до выхода на сцену в Липецке певица потеряла голос и не могла даже говорить. По словам Болдышевой, история произошла 10 лет назад после прогулки на яхте по Москве-реке.

Я проснулась на следующее утро и поняла, что со связками что-то не так. Самое ужасное, что у нас в этот вечер концерт на Дне города в Липецке, а я еле говорю. Пока мы ехали на концерт, я пила какие-то таблетки и периодически полоскала горло. Голос к вечеру действительно стал лучше, я могла петь вверху, но совсем не могла взять низкие ноты, — вспоминает Болдышева.

Перед началом выступления лидер группы Алексей Горбашов обратился к публике и предупредил, что у солистки проблемы с горлом. Он объяснил, что коллектив может спеть под фонограмму, а может выступить вживую, но с поддержкой зала. Зрители отказались от фонограммы и поддерживали артистку на протяжении всего концерта.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина раскритиковала Ольгу Бузову, заявив, что та не обладает певческим талантом. По ее словам, популярность Бузовой держится исключительно на ее внешней простоте и образе смешной молодой и открытой девушки.