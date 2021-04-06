Соколовский открестился от участия в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/6b0cbf72-9768-11eb-b34a-96000091f725_660.jpg Влад Соколовский Фото: vs20/instagram.com

Влад Соколовский, имя которого чаще всего упоминает жюри проекта «Маска», отрицает своё участие в шоу. Артист настроен категорически и даже говорит, что отказался от участия в проекте, если бы его туда позвали.

Зрители приписывают Соколовскому выступления под маской Носорога. Последние два выпуска этот блистательный вокалист произвёл ошеломляющее впечатление на публику.

Но даже от такого оглушительного успеха Соколовский готов отказаться.

В последнее время меня часто в новостях упоминают в контексте данного шоу. Говорят, что я Носорог. Но нет, это не я, — цитирует певца Teleprogramma.pro.

По словам Соколовского, которого Киркоров в открытую называет своим воспитанником и любимцем, он вообще не смотрит телевизор и ни разу не видел шоу «Маска». Но при этом считает проект «хорошим и добрым» и называет его «забавной историей». Певец рассказал, что ему в последние пару недель стали писать очень многие люди, отметилась даже Ольга Бузова, которая напрямую потребовала: «Колись, это ты?!».

Честно признаюсь, что в какой-то момент интрига захватила и меня. Я, конечно, говорю, что не я, но не верят, загадочно, — признаётся артист.

Соколовский уверен, что отказался бы от участия в шоу, так как у него другие творческие планы. Он считает, что его собственная творческая реализация ему гораздо дороже, чем времяпрепровождение под маской.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров рассказал, что не вошло в показ последнего выпуска популярного проекта. По словам ведущего, во время голосования в жюри бушевали такие эмоции, что у съёмочной группы до последнего момента не было уверенности, кто же покинет шоу.