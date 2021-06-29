Собчак высмеяла Буланову за желание пройти в Госдуму

Ксения Собчак не смогла пройти мимо заявления Татьяны Булановой баллотироваться в Госдуму и высмеяла артистку. Поклонники сравнили Буланову с «татушкой» Юлией Волковой, которая тоже пыталась пробиться в политику.

Буланова заверила, что идёт в Госдуму только с одной целью — помогать тем, кто в этом нуждается. И особенно беспокоит артистку положение инвалидов и женщин с детьми. При этом отказываться от гастролей и бросать музыкальную карьеру артистка не собирается.

Собчак провела аналогию между двумя певицами и опубликовала в своём Telegram-канале ролик, где совместила фото Булановой и «предвыборную» речь Волковой. Шутка телеведущей мгновенно разлетелась по Сети и стала очень популярной.

Дело в том, что Собчак буквально недавно взяла у бывших «татушек» интервью. Обращаясь к Волковой, она высмеяла певицу за то, что та не знает ни российских законов, ни реалий.

Как сообщалось ранее, певица Татьяна Буланова не стала объяснять, почему идёт на выборы в Государственную думу. Она объяснила свой отказ тем, что ей ещё не дали информацию.