Выживут не все: Собчак решила сыграть на арфе

https://static.news.ru/photo/cb90f5dc-5813-11eb-b548-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая и активный блогер Ксения Собчак не стала останавливаться в творческих поисках после критики вокальных экспериментов. Она решила попробовать себя в качестве музыканта и сыграла на арфе.

Либо только сделала вид. В отличие от прошлых раз, когда медиадива публиковала в соцсетях видео, на этот раз она ограничилась фотографией.

Арфистка-аферистка. Закатываю концерты. Выживают не все, — иронично подписала Собчак снимок в Instagram.

Где и когда был сделан снимок, она не уточнила.

Подписчики телеведущей оценили её самоиронию и поддержали тональность и настрой в комментариях. Одна из девушек отметила, что концерты тоже нужно уметь закатывать, признавшись, что сама она умеет закатывать только глаза и иногда банки. Кто-то поинтересовался, есть ли шанс выжить у глухих. А один из пользователей отметил, что именно так и происходит естественный отбор.

Ранее у Собчак было несколько вокальных экспериментов. Так, например, в декабре она исполнила ироничную песню, посвящённую запуску ракеты «Ангара-А5» и главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Несколькими месяцами ранее она посвятила композицию своему носу, сломанному в Среднеуральском монастыре, куда пришла со съёмочной группой во время съёмок фильма о побоях воспитанников. А за год до этого телезвезда спела на собственной свадьбе своему новоявленному супругу режиссёру Константину Богомолову, писал NEWS.ru.