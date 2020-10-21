Собчак рассказала о преследующем Богомолова проклятии Достоевского

https://static.news.ru/photo/fbd05c66-13de-11eb-8ff1-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Супруга режиссёра Константина Богомолова и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала о мистическом совпадении во время постановки «Бесов». Богомолов, как и Достоевский, не смог представить публике заключительную сцену спектакля по произведению русского классика.

Совпадение заключается в том, что в собрании сочинений Достоевского во времена царской и советской цензуры была вырезана одна глава. Богомолов захотел поставить этот отрывок, но во время спектакля монтировщик по неизвестным причинам опустил занавес до того, как был сыгран финал истории, написала телеведущая в Instagram.

Проклятие вымаранной главы с Федора Михайловича по наследству перешло Константину Юрьевичу. Вот это я понимаю «коннект» режиссера с автором, — подытожила Собчак.

Возможно, таким нехитрым способом журналистка хотела привлечь внимание к и без того уже с нетерпением ожидаемой премьере мужа. О популярности и востребованности спектакля Богомолова можно судить хотя бы по цене билетов, которые достигают 50 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший помощник президента России Владислав Сурков появится в разрекламированном спектакле Богомолова «Бесы». По замыслу режиссёра, он появится на видео, где прочитает текст Достоевского.