Собчак приуныла от совета не планировать поездки за рубеж

https://static.news.ru/photo/155fc66c-866d-11ea-a50c-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Собчак немало удивилась, услышав совет спикера Совфеда Валентины Матвиенко не планировать зарубежные поездки. Политик рекомендовала отказаться от путешествий на весь этот год.

Собчак решила, что это шутка. Об этом экс-ведущая «Дома-2» написала в своём Telegram-канале:

Это же она шутит, да? Ближайший год?

Совет по заграничным поездкам Матвиенко дала в эфире телеканала «Россия 24». При этом она подчеркнула, что не в интересах властей держать людей в самоизоляции. Но этого требует сложившаяся эпидемиологическая ситуация.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ограничительные меры в России будут сниматься поэтапно, по мере улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, режим самоизоляции дал первые результаты, поэтому темпы распространения COVID-19 в РФ не являются угрожающими.