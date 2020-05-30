Собчак позитивно оценила пародию Галкина на Путина и Собянина

https://static.news.ru/photo/f261fd82-a251-11ea-be37-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала пародию Максима Галкина, который высмеял планы мэра Москвы Сергея Собянина ввести график прогулок по столице. По мнению светской львицы, видеоролик получился «гениальным».

Свой комментарий Собчак оставила на странице юмориста в Instagram и сопроводила его эмодзи. Слова телеведущей вызвали шквал критики. Экс-кандидата в президенты России упрекнули в двуличии и потребовали замолчать.

Пародия вызвала широкий общественный резонанс и массу комментариев. Свои два слова вставила под постом Галкина и экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак.

И нашим, и вашим, да, Ксения Анатольевна? — написал один из пользователей.

Его поддержал подписчик под ником ivan_vlasjuk: «Ксюха — хорош переобуваться! Тошно уже».

В своём видеоролике Галкин исполнил роли сразу двух политиков: президента России и мэра Москвы. В итоге совещания «Путин» и «Собянин» договорились назвать столичное нововведение «График, чтобы свободно подышать через день». Пользователи Instagram посмотрели пародию более 1,4 млн раз, писал NEWS.ru.