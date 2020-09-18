Собчак поделилась снимком в бикини с отдыха на «Кинотавре»

Российская телеведущая, блогер и бизнесвумен Ксения Собчак отмечает годовщину свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. С ними прилетел её трёхлетний сын Платон Виторган.
Как
Богомолов и Собчак недавно отметили первую годовщину свадьбы — телеведущая и режиссёр расписались 13 сентября 2019 года.
Моя молния, тайна и сердце. Навсегда, — поздравил Богомолов супругу.
Сама 38-летняя Ксения в своём Instagram поделилась снимком в бикини. Тем самым она вновь опровергла слухи о своей беременности.
Ранее NEWS.ru писал о том, что режиссёр Константин Богомолов поделился с подписчиками видео с празднования первой годовщины брака с телеведущей Ксенией Собчак.
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