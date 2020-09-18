Собчак поделилась снимком в бикини с отдыха на «Кинотавре»

https://static.news.ru/photo/4c8c80d4-f99b-11ea-b077-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская телеведущая, блогер и бизнесвумен Ксения Собчак отмечает годовщину свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. С ними прилетел её трёхлетний сын Платон Виторган.

Как передаёт KP.RU, пара поселилась в одном из лучших отелей города в люксе за 1,5 млн рублей. Ксения с мужем посещают премьеры, в то время как Платон вместе с няней ездит на пляж другого отеля.

Богомолов и Собчак недавно отметили первую годовщину свадьбы — телеведущая и режиссёр расписались 13 сентября 2019 года.

Моя молния, тайна и сердце. Навсегда, — поздравил Богомолов супругу.

Сама 38-летняя Ксения в своём Instagram поделилась снимком в бикини. Тем самым она вновь опровергла слухи о своей беременности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что режиссёр Константин Богомолов поделился с подписчиками видео с празднования первой годовщины брака с телеведущей Ксенией Собчак.