Собчак озвучила «революционную мысль» о скандальной скульптуре в Москве

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram отреагировала на появление в Москве скандальной скульптуры «Большая глина № 4» Урса Фишера на Болотной площади. Она также поделилась «революционной мыслью» по поводу критики монумента.

Если ты вокруг видишь г****но, и во всём видишь г****но, и во всех видишь г****но, то это проблема явно имеет какое-то отношение к тебе. <...> Есть крутейший художник Урс Фишер, который где только ни выставлялся, вплоть до мексиканского Jumex и венецианских арт-биеннале, и чья скульптура встала рядом с передовым музеем Михельсона, который вот-вот откроется. Что видят в этой работе люди? Что пишут об этом в сети? Хорошие вопросы, но у меня есть ещё лучше: что они не видят в себе? — подчеркнула журналистка.

Собчак отметила в комментарии под постом, что люди привыкли поливать помоями то, что им непривычно и непонятно.

Дремучее сознание живёт в головах тех же людей, что год за годом, десятилетие за десятилетием выбирают стабильность. И им памятник дедушке Крылову на Патриках или картины Шилова всегда будут нравиться больше, чем вот эта вот классная крутая штука, — добавила Собчак.

Скульптура «Большая глина № 4» появилась на Болотной набережной некоторое время назад и будет оставаться там на протяжении нескольких месяцев. Она представляет собой 12-метровое изображение кусков глины с отпечатками пальцев автора. Изваяние вызвало неоднозначную реакцию россиян. Ранее аналогичная скульптура размещалась в Нью-Йорке и Флоренции, жители которых также негативно отреагировали на неё.

Накануне врач и телеведущий Александр Мясников предложил убрать в музей с Болотной набережной в Москве скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», иначе она вскоре может подвергнуться вандализму. Он пояснил, что большинство жителей столицы скульптура раздражает, поскольку они видят в ней «субстанцию на букву г». В музей же на неё будут приходить посмотреть «истинные ценители прекрасного». Кроме того, там скульптура будет целее, считает врач.