Собчак обвинила власти в лицемерии после питерского концерта Басты

https://static.news.ru/photo/ac072352-3307-11eb-871b-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Российские власти придерживаются двойных стандартов по поводу связанных с пандемией ограничений. Такое мнение высказала телеведущая и активный блогер Ксения Собчак.

Она привела в пример Санкт-Петербург, где, по её словам, стала свидетелем полной наполняемости концертных залов, тогда как ресторанам после 23:00 работать нельзя.

При этом рестораны всё равно работают, просто зашторивают шторы и проводят тебя через чёрный вход — как во времена сухого закона, — написала Собчак в Instagram.

Она добавила, что в то время, когда в городе шёл концерт рэпера Василия Вакуленко, известного под сценическим псевдонимом Баста, на соседней улице был организован рейд по заведениям общепита, в ходе которого искали нарушителей ограничений.

Собчак подчеркнула, что нужно бороться с лицемерием государства, чтобы не продолжать жить «в сюре», где строят из себя «моральных камертонов», когда одно постановление властей противоречит другому.

Происходящее она назвала бюрократическим абсурдом.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга пообещали провести проверки после сообщений о том, что на концерте Басты не были соблюдены необходимые антикоронавирусные меры.