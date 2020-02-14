https://static.news.ru/photo/a0dacfc4-4f2d-11ea-94c9-fa163e074e61_660.jpg Глюкоза, Ксения Собчак и Яна Расковалова Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак снова оказалась в центре внимания. На этот раз поводом для обсуждения блондинки стали её «обнажённые» фото с Глюкозой. На них они предстают топлес в образах русалок. Откровенный снимок появился в Instagram Собчак.

В кадре присутствует ещё одна представительница прекрасного пола — Яна Расковалова. Девушки в соблазнительных позах сидят на берегу океана и прикрывают друг другу голую грудь.

Отчаянные и отчаявшиеся, — подписала снимок Собчак.

На момент публикации заметки фото набрало более 160 тысяч лайков и собрало сотни комментариев. Однако мнения пользователей разделились. Одни сочли кадр очень смелым и эротичным, а другие напомнили, что ведущая чуть было не стала президентом.

Мне кажется, что такие фото на всеобщее обозрение негоже выставлять бывшим кандидатам в президенты России, — заметила одна из подписчиц.

Ранее скандальный блогер Лена Миро раскритиковала новое шоу Собчак. По её словам, телеведущая не придумала никакой оригинальной идеи, украв программу у телеканала RTVi. Появление самой блондинки в эфире «первой кнопки» она назвала «заходом лошади на федеральный канал», писал NEWS.ru.