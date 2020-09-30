Снимки Кайли Дженнер в бикини помогли привлечь 50 тысяч избирателей в США

https://static.news.ru/photo/48258af8-03d8-11eb-89c1-fa163e074e61_660.jpg Кайли Дженнер Фото: kyliejenner/instagram.com

Кайли Дженнер добилась регистрации новых избирателей на выборах президента США, опубликовав свои фотографии в бикини. Ей удалось привлечь почти 50 тысяч человек.

Дженнер выложила в Instagram снимки в понедельник, приложив ссылку для своих 200 млн подписчиков.

Вы зарегистрировались на выборах? Жмите ссылку в моём профиле. Давайте выполним план и проголосуем вместе, — написала модель.

Согласно сайту Vote.org, после появления публикации Дженнер в соцсети у сервиса возрос трафик на 1500%, что привело к результату в 48 тысяч новых избирателей, передаёт Consequence of Sound. Для сравнения: в среднем в день на Vote.org анкеты заполняет 2900 человек.

В июне Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звёзд мира по версии издания Forbes. Ей удалось заработать $590 млн, писал NEWS.ru.