Снимки Кайли Дженнер в бикини помогли привлечь 50 тысяч избирателей в США

Кайли Дженнер добилась регистрации новых избирателей на выборах президента США, опубликовав свои фотографии в бикини. Ей удалось привлечь почти 50 тысяч человек.
Дженнер выложила в Instagram снимки в понедельник, приложив ссылку для своих 200 млн подписчиков.
Вы зарегистрировались на выборах? Жмите ссылку в моём профиле. Давайте выполним план и проголосуем вместе, — написала модель.
Согласно сайту Vote.org, после появления публикации Дженнер в соцсети у сервиса возрос трафик на 1500%, что привело к результату в 48 тысяч новых избирателей,
В июне Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звёзд мира по версии издания Forbes. Ей удалось заработать $590 млн, писал NEWS.ru.
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