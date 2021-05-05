СМИ: сын Грачевского может быть причастен к мошенничеству с «Ералашем»

https://static.news.ru/photo/39761b42-ae07-11eb-a312-96000091f725_660.jpg Борис Грачевский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Старший сын Бориса Грачевского Максим может быть причастен к истории с передачей «Ералаша» соратнику кинорежиссёра Аркадию Григоряну. Такое мнение высказала подруга семьи Грачевских, актриса Оксана Сташенко в интервью «Собеседнику».

Речь идёт о том, что компания, созданная Грачевским, фактически оказалась в руках его помощника, который завладел долей в 50,1%. Как считают жёны создателя «Ералаша» Екатерина Белоцерковская и Анна Грачевская, эта доля должна достаться их детям, а не Григоряну.

Девочки думают, что Аркадий вошёл в сговор с Максимом — старшим сыном Бори. Для Кати это очередной шок. Она же до сих пор в трауре, ей надо поднимать малыша, а ей приходится тратить силы и время на эти разбирательства, — говорит Сташенко.

У Максима Грачевского действительно есть серьёзные проблемы с финансами. Чтобы ему помочь, до своей смерти Борис Грачевский заложил единственный дом, но из этого ничего не вышло. Что касается Григоряна, который стал фактическим владельцем ООО «Ералаш», Екатерина Белоцерковская подозревает его в подделке подписи мужа на важных документах. В качестве доказательства вдова Грачевского приводит имеющиеся у неё на руках результаты почерковедческой экспертизы.

Адвокат Максим Калинов уже оценил шансы прямых наследников Грачевского изменить ситуацию в свою пользу. Юрист считает, что одновременно с гражданским иском можно возбудить уголовное дело за подделку документов. Однако, для этого нужно точно знать, кто подделал подпись создателя «Ералаша».

Как сообщалось ранее, вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и его вторая жена Анна Грачевская подают в суд на нового гендиректора киножурнала «Ералаш». По мнению женщин, Аркадий Григорян смошенничал, чтобы занять новую должность и не допустить прямых наследников Грачевского к финансам и делам организации.