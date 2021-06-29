СМИ: медики обнаружили у МакSим новое заболевание

Причиной тяжёлого состояния российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) могло стать заболевание, поражающее печень, обнаруженное после госпитализации, передаёт MK.RU. Сейчас исполнительница находится в реанимации, её погрузили в искусственную кому.

По информации издания, после поступления в частную клинику медики обследовали пациентку и кроме пневмонии заметили подозрительные симптомы. Специалисты предположили, что звезда давно страдает данным недугом и, вероятно, он перешёл в хроническую стадию. При этом болезнь, возможно, никак не проявляет себя или же артистка решила, что справилась с этой проблемой.

Певицу госпитализировали 15 июня. У неё поднялась высокая температура, медики зафиксировали высокое поражение лёгких и диагностировали пневмонию. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому. В данной ситуации медикаментозный сон помогает пережить жизнеугрожающее состояние. Близкие звезды, коллеги и поклонники по всему миру надеются на скорейшее выздоровление артистки.

Корреспонденту NEWS.ru в частной медицинской клинике, где лечится певица МакSим, раскрыли стоимость услуг при госпитализации. Расходы выглядят внушительно — только за палату «люкс» в VIP-отделении инфекционного стационара придётся отдать 1 млн рублей минимум.

В воскресенье, 27 июня, друзья МакSим заявили, что артистку перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), поскольку аппарат ИВЛ уже не справляется. Официальные представители, однако, информацию опровергли, а также попросили дать семье певицы немного личного пространства.

Пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» запустили флешмоб, посвящённый певице МакSим (Марине Абросимовой), за жизнь которой сейчас борются врачи. Россияне под хештегом МАКSIМЖИВИ молятся за здоровье исполнительницы.

МакSим не первая отечественная знаменитость, которую ввели в медикаментозный сон на фоне болезни или травмы. Ранее вспомнили похожие случаи — Бари Алибасова, Анастасии Заворотнюк, Юлии Началовой и других.