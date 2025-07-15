Фанатеем от этих блинчиков всей семьей — готовлю ПП-вкусняшку с печенью

Фанатеем от этих блинчиков всей семьей — готовлю ПП-вкусняшку с печенью

Печеночные блины — сытное и простое в приготовлении блюдо, которое отлично подойдет для завтрака или ужина. Нежная текстура и насыщенный вкус делают их хорошей альтернативой обычным блинам. Подавать их можно со сметаной, зеленью или овощами.

Ингредиенты:

печень куриная — 800 г;

яйцо — 2–3 шт.;

мука — 8–10 ст. л.;

молоко — 300 мл;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

сода — щепотка;

растительное масло — 2–3 ст. л.

Приготовление:

Куриную печень измельчите блендером до однородной массы. Добавьте молоко, яйца, растительное масло, соль, перец и соду. Порциями введите муку, тщательно перемешивая. Тесто должно быть гуще, чем для обычных блинов. Выпекайте на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки.

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