Фанатеем от этих блинчиков всей семьей — готовлю ПП-вкусняшку с печенью

Печеночные блины — сытное и простое в приготовлении блюдо, которое отлично подойдет для завтрака или ужина. Нежная текстура и насыщенный вкус делают их хорошей альтернативой обычным блинам. Подавать их можно со сметаной, зеленью или овощами.
Ингредиенты:
- печень куриная — 800 г;
- яйцо — 2–3 шт.;
- мука — 8–10 ст. л.;
- молоко — 300 мл;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- сода — щепотка;
- растительное масло — 2–3 ст. л.
Приготовление:
- Куриную печень измельчите блендером до однородной массы.
- Добавьте молоко, яйца, растительное масло, соль, перец и соду.
- Порциями введите муку, тщательно перемешивая. Тесто должно быть гуще, чем для обычных блинов.
- Выпекайте на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки.
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