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15 июля 2025 в 16:22

Фанатеем от этих блинчиков всей семьей — готовлю ПП-вкусняшку с печенью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печеночные блины — сытное и простое в приготовлении блюдо, которое отлично подойдет для завтрака или ужина. Нежная текстура и насыщенный вкус делают их хорошей альтернативой обычным блинам. Подавать их можно со сметаной, зеленью или овощами.

Ингредиенты:

  • печень куриная — 800 г;
  • яйцо — 2–3 шт.;
  • мука — 8–10 ст. л.;
  • молоко — 300 мл;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • сода — щепотка;
  • растительное масло — 2–3 ст. л.

Приготовление:

  1. Куриную печень измельчите блендером до однородной массы.
  2. Добавьте молоко, яйца, растительное масло, соль, перец и соду.
  3. Порциями введите муку, тщательно перемешивая. Тесто должно быть гуще, чем для обычных блинов.
  4. Выпекайте на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
блины
печень
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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