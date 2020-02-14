Ирина Слуцкая Ирина Слуцкая Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фигуристка Ирина Слуцкая в День влюблённых опубликовала трогательный снимок с мужем. Фото с супругом первый раз появилось на её страничке в Instagram. Спортсменка рассказала о том, как 14 февраля получила неожиданное предложение руки и сердца.

По её словам, в тот вечер она не ждала чего-то необычного. Во время ужина с возлюбленным она отошла на разговор по мобильному телефону, а когда вернулась, увидела коробочку, в которой красовались два кольца.

Смотрю, глаза у мужа блестят. Сердце у меня начинает биться сильнее. Я открываю коробочку, а там кольцо! И тут звучит заветная фраза всех дам: «Будь моей женой!», — делится Слуцкая.

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ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÑÐ¸Ð½Ð° Ð¡Ð»ÑÑÐºÐ°Ñ/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)

Она призналась, что тогда не готова была ответить мужу согласием и они договорились носить кольца просто так, до того момента, когда официально поставят штамп в паспорте. На это её будущий супруг ответил, что будет звать её замуж каждый день.

Эх, не знала я тогда, что меня ждёт... Действительно, до самого июля, пока мы не расписались, он звал меня замуж каждый божий день! Каждый!!! — заключила фигуристка.

Ранее Слуцкая рассказала, как решилась на рождение третьего ребёнка в 40 лет. По её словам, она сделала это осознанно и не жалеет, писал NEWS.ru.

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