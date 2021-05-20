Слуцкая оценила признания Прокловой и Лорак о домогательствах

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила ситуацию с актрисой Еленой Прокловой и певицей Ани Лорак, который признались, что подверглись домогательствам со стороны известных личностей, пишет KP.RU.

По мнению фигуристки, если данный опыт был по обоюдному согласию, то о нём вообще не стоит говорить.

А если это был из ряда вон выходящий случай, то на это есть правоохранительные органы, — подчеркнула она.

Слуцкая считает, что о таких ситуациях необходимо говорить по горячим следам, а не через года.

Спортсменка добавила , что в фигурном катании путь к славе лежит не через постель, так как нельзя просто выйти на лёд и выполнить прыжок в три-четыре оборота.

Ранее Ани Лорак решила оправдаться за скандальное интервью, после которого продюсера Константина Меладзе начали обвинять в домогательствах. Она подчеркнула, что из её слов все сделали неправильные выводы.

В свою очередь Елена Проклова рассказала, что в юношестве пережила приставания со стороны взрослого коллеги по цеху на съёмочной площадке. Зрители посчитали, что речь идёт про Табакова, который участвовал вместе с 15-летней Прокловой в картине «Гори, гори, моя звезда».