Слепаков рассказал о трудностях вступления в брак после 40 лет

https://static.news.ru/photo/dd847c00-2ed8-11eb-b1e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный российский комик Семён Слепаков заявил, что людям крайне трудно вступать в брак после 40 лет, так как они привыкают к одиночеству и не готовы так сильно рисковать в личных отношениях с партнёром, который им дорог.

41-летний Слепаков, который женат уже восемь лет, рассказал на YouTube-канале «Решайся!» с Алёной Долецкой, что с возрастом, по его ощущениям, растут и риски для человека.

Что для меня сильно рискнуть в личных отношениях? Замуж позвать человека. Шкала риска вместе с возрастом повышается. Чем больше лет, тем больше риска во всем, — отметил артист.

Он считает, что человек привыкает к «маленьким комфортам», и в 41 год уже даже непонятно, чем человек сможет рискнуть ради вступления в брак.

На самом деле рисковать-то и не хочется вообще, — сказал он.

Слепаков привёл в пример брак бабушек и дедушек, который был для них, тогда ещё молодых, своеобразным бегством в собственную жизнь. Сбежав в эту жизнь, люди заботились друг о друге, «прикрывали» и выполняли обязанности.

А сейчас, когда не нужно, чтобы тебе готовили еду, застилали постель и так далее, должно быть просто классно с человеком, — считает комик.

Главную проблему брака во взрослом возрасте Слепаков видит в том, что в жизни зрелого человека у всех аспектов совместной жизни есть замена.

Хочешь, сними квартиру, путешествуй, зайди на сайт знакомств — и к тебе каждый день будет приезжать новая женщина или мужчина. Вот в этой ситуации попробуй с человеком объединиться, — отметил он.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре 2019 года окружение, близкое к юмористу Семёну Слепакову и актрисе Светлане Ходченковой заподозрило, что между молодыми людьми завязался роман. Они познакомились в 2017 году на съёмках сериала «Домашний арест», автором которого является Слепаков.