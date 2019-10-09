https://static.news.ru/photo/26585494-ea81-11e9-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Семён Слепаков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Окружение, близкое к юмористу Семёну Слепакову и актрисе Светлане Ходченковой, подозревает, что между молодыми людьми завязался роман. Они познакомились в 2017 году на съёмках сериала «Домашний арест», автором которого является бард-комик.

Ходченковой досталась роль провинциальной стриптизёрши, пробившейся в московские политтехнологи. Самой яркой её сценой стал танец на шесте. Причём откровенные финты, от которых у мужской половины съёмочной группы «отвисла челюсть», женщина придумала сама, пишет сайт KP.RU . В светском обществе считают, что именно после этого между коллегами вспыхнула страсть.

Слухи подогрело заявление Ксении Собчак. На одном из шоу она рассказала, что Слепаков развёлся с законной супругой и теперь стал одним из самых завидных женихов. Позже телеведущая опровергла свои слова. Наблюдательные подписчики изучили соцсети Семёна и выяснили — на безымянном пальце музыканта кольцо не блестит уже несколько месяцев.

Ранее News.ru сообщал, что певица Лолита Милявская рассталась со своим супругом, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, в июле 2019 года после девяти лет совместной жизни. Журналисты выяснили, что мужчина ушёл от знаменитости к Ольге Кулиевой — косметологу из Белоруссии.