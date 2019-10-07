https://static.news.ru/photo/6862a4f0-e8f3-11e9-808a-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Лолита Милявская рассталась со своим супругом, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, в июле 2019 года после девяти лет совместной жизни. Журналисты выяснили, что мужчина ушёл от знаменитости к Ольге Кулиевой — косметологу из Белоруссии.

С новой пассией Дмитрий посетил свадьбу друга в Литве. По словам знакомых тренера, он начал встречаться с косметологом ещё во время брака с Лолитой. Предположительно, Дмитрий живёт за счёт Кулиевой, передаёт StarHit .

Ранее News.ru писал, что Лолита озвучила подробности брачного договора, который она заключила со своим последним мужем. По словам звезды, она сама настояла на заключении контракта, поскольку однажды уже обожглась, потеряв в браке приличную сумму денег.