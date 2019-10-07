Певица Лолита Милявская рассталась со своим супругом, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, в июле 2019 года после девяти лет совместной жизни. Журналисты выяснили, что мужчина ушёл от знаменитости к Ольге Кулиевой — косметологу из Белоруссии.
С новой пассией Дмитрий посетил свадьбу друга в Литве. По словам знакомых тренера, он начал встречаться с косметологом ещё во время брака с Лолитой. Предположительно, Дмитрий живёт за счёт Кулиевой, передаёт
Ранее News.ru писал, что Лолита озвучила подробности брачного договора, который она заключила со своим последним мужем. По словам звезды, она сама настояла на заключении контракта, поскольку однажды уже обожглась, потеряв в браке приличную сумму денег.
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