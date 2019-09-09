https://static.news.ru/photo/c41e8b14-d2e2-11e9-a877-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Лолита озвучила подробности брачного договора, который она заключила со своим последним мужем Дмитрием Ивановым. По словам звезды, она сама настояла на заключении контракта, поскольку однажды уже обожглась, потеряв в браке приличную сумму денег.

Да, у меня брачный контракт с мужем. Почему нет? Я в сожительстве с одним из мужей потеряла очень много денег, потому что у меня не было брачного контракта. Он просто их украл, — заявила она в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Она призналась, что, согласно договору, каждый вернётся к тому, что у него было до брака. При этом подарки, которые супруги сделали во время совместного проживания, останутся у тех, кому они были предназначены. Певица призналась, что они с Дмитрием Ивановым до сих пор не подали заявление о разводе, поскольку у обоих просто нет на это времени, отмечает Teleprogramma.pro .

Ранее News.ru писал, что на фоне стресса из-за разрыва с мужем Милявская сильно похудела. Объём её талии уменьшился на 14 см. Лолита сообщила, что теперь с ней стало проще работать визажистам, а сама она старается сохранить новый вес и не набрать лишних килограммов, хотя до тренажёрного зала она никак не дойдёт. Между тем бывший возлюбленный Милявской уже обзавёлся новой пассией.