«Лживый пиар»: певица Слава упрекнула Тимати в хайпе ради рейтингов

https://static.news.ru/photo/67340808-096d-11eb-b80c-fa163e074e61_660.jpg Слава Фото: nastya_slava/instagram.com

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, назвала бизнес-трюком расставание рэпера Тимура Юнусова, получившего известность как Тимати, с моделью Анастасией Решетовой. Она призвала участниц нового сезона шоу «Холостяк» не надеяться на романтические отношения с музыкантом.

Артистка заявила, что огорчена слепой верой поклонников в то, что им показывают звёзды. Те манипулируют вниманием фанатов исключительно ради собственной выгоды, объяснила Слава.

Это всё чистый пиар. Конечно, там никто расставаться не собирается, и с Анастасией у них всё хорошо, и там ребёночек и любовь. Но просто Тиман себя пиарит в преддверии нового альбома. Поэтому счастья желать никому не надо, это чистый шоу-бизнес, — цитирует певицу Teleprogramma.pro.

Она подчеркнула, что «настоящие артисты делают честное творчество, а не какой-то лживый пиар». При этом, убеждена Слава, «хайпуют на какой-то грязи» лишь те, кто пытается привлечь к себе внимание на спаде популярности.

О расставании Тимати с Решетовой стало известно в сентябре. При этом пара по-прежнему проводит время вместе. У них подрастает сын Ратмир, которому скоро исполнится один год.

В конце сентября стало известно, что Тимати стал главным героем нового сезона телешоу «Холостяк». Рэпер пока никак не прокомментировал эту новость. При этом его фанаты предполагали такое развитие событий.

Однако некоторые заподозрили, что всё это — всего лишь пиар-ход, направленный на поднятие пошатнувшихся рейтингов рэпера после его ухода из лейбла Black Star, писал NEWS.ru.