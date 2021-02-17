«Скудный завтрак для буржуя»: Рудковская разозлила фанатов снимком еды

https://static.news.ru/photo/515e78c4-71aa-11eb-9820-96000091f725_660.jpg Фото: rudkovskayaofficial / instagram

Известный российский продюсер Яна Рудковская разозлила своих фанатов снимком своего завтрака. Она часто показывает, как проходят её утренние трапезы: как правило, она сервирует стол утончёнными приборами, ставит в вазу букет цветов и раскладывает по тарелкам многочисленные яства.

В этот раз пользователи, во-первых, заметили, что вилка с ножом лежат не на своих местах, а во-вторых, в этот раз приём пищи показался слишком уж скромным для звезды такого уровня.

На тарелке было немного красной рыбы, кусочек сыра, брынза, оливки и чери, а также немного сладостей и фрукты. Фанаты явно ожидали большего и начали подтрунивать над Рудковской.

А где икра чёрная? Что-то скудный завтрак для буржуя, — написала askerova_whomr.

«Посмотрели и наелись. Неужели это ещё кого-то восхищает? Набор „ассорти“. И с приборами что-то не так», «Яна опять взялась за старое. Выставляет всем опостылевшую сервировку. Давайте что-нибудь поинтересней», «Зачем нам это ??????».

Кроме всего прочего фанаты задались вопросом, зачем продюсер заперла собаку в клетке, если уже не спит, и где остальные члены её семьи.

Ранее NEWS.ru писал, что Рудковская показала поклонникам свой роскошный рабочий кабинет. Офис имеет многометровые потолки, большие окна, оформлен лепниной, барельефами и золотыми лентами.