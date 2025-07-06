Вафли, которые вас удивят! Необычный рецепт с солью и шоколадом — вкуснота. Такие вафли можно испечь в силиконовых формах для вафель или электровафельнице. Неожиданное сочетание нежного творога, насыщенного шоколада и пикантной морской соли. Эти вафли удивят вас идеальным балансом вкусов.
Ингредиенты
- Творог 9% — 200 г
- Яйца куриные — 2 шт.
- Тёмный шоколад 70% — 50 г
- Какао-порошок — 1 ст. л.
- Морская соль крупного помола — 1/4 ч. л.
- Коричневый сахар — 2 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Пшеничная мука — 3 ст. л.
Приготовление
- Шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане, постоянно помешивая. Остудите до комнатной температуры. В глубокой миске смешайте творог, яйца и коричневый сахар. Взбейте венчиком до однородности.
- Добавьте растопленный шоколад и какао-порошок. Перемешайте до получения гладкой массы. Муку просейте вместе с разрыхлителем. Постепенно введите в творожную смесь, аккуратно вымешивая тесто. Разложите тесто по смазанным маслом формам для вафель, заполняя их на 2/3 объема.
- Сверху посыпьте морской солью. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до появления золотистой корочки.
Подавайте вафли слегка остывшими, украсив свежими листьями мяты.
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