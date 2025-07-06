Вафли, которые вас удивят! Необычный рецепт с солью и шоколадом — вкуснота

Вафли, которые вас удивят! Необычный рецепт с солью и шоколадом — вкуснота

Вафли, которые вас удивят! Необычный рецепт с солью и шоколадом — вкуснота. Такие вафли можно испечь в силиконовых формах для вафель или электровафельнице. Неожиданное сочетание нежного творога, насыщенного шоколада и пикантной морской соли. Эти вафли удивят вас идеальным балансом вкусов.

Ингредиенты

Творог 9% — 200 г

Яйца куриные — 2 шт.

Тёмный шоколад 70% — 50 г

Какао-порошок — 1 ст. л.

Морская соль крупного помола — 1/4 ч. л.

Коричневый сахар — 2 ст. л.

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Пшеничная мука — 3 ст. л.

Приготовление

Шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане, постоянно помешивая. Остудите до комнатной температуры. В глубокой миске смешайте творог, яйца и коричневый сахар. Взбейте венчиком до однородности. Добавьте растопленный шоколад и какао-порошок. Перемешайте до получения гладкой массы. Муку просейте вместе с разрыхлителем. Постепенно введите в творожную смесь, аккуратно вымешивая тесто. Разложите тесто по смазанным маслом формам для вафель, заполняя их на 2/3 объема. Сверху посыпьте морской солью. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до появления золотистой корочки.

Подавайте вафли слегка остывшими, украсив свежими листьями мяты.

Ранее мы превращали кабачки в модный завтрак! Вафли с трендовой начинкой.