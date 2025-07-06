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06 июля 2025 в 13:00

Вафли, которые вас удивят! Необычный рецепт с солью и шоколадом — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вафли, которые вас удивят! Необычный рецепт с солью и шоколадом — вкуснота. Такие вафли можно испечь в силиконовых формах для вафель или электровафельнице. Неожиданное сочетание нежного творога, насыщенного шоколада и пикантной морской соли. Эти вафли удивят вас идеальным балансом вкусов.

Ингредиенты

  • Творог 9% — 200 г
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Тёмный шоколад 70% — 50 г
  • Какао-порошок — 1 ст. л.
  • Морская соль крупного помола — 1/4 ч. л.
  • Коричневый сахар — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • Пшеничная мука — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане, постоянно помешивая. Остудите до комнатной температуры. В глубокой миске смешайте творог, яйца и коричневый сахар. Взбейте венчиком до однородности.
  2. Добавьте растопленный шоколад и какао-порошок. Перемешайте до получения гладкой массы. Муку просейте вместе с разрыхлителем. Постепенно введите в творожную смесь, аккуратно вымешивая тесто. Разложите тесто по смазанным маслом формам для вафель, заполняя их на 2/3 объема.
  3. Сверху посыпьте морской солью. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до появления золотистой корочки.

Подавайте вафли слегка остывшими, украсив свежими листьями мяты.

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вафли
творог
шоколад
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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