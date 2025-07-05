Превращаем кабачки в модный завтрак! Вафли с трендовой начинкой! Рецепт подходит для выпекания в духовке в формах для вафель или в электровафельнице. Они получаются нежными и ароматными, а с творожным сыром и красной рыбой становятся полноценным блюдом. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают рецепт особенно удобным для утренней спешки.

Ингредиенты

Кабачок — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 1 ст. л.

Сыр — 100 г

Мука — 120 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Для начинки

Творожный сыр

Красная рыба

Кунжут

Приготовление

Кабачок натрите на крупной терке. Слегка отожмите сок. В глубокой миске смешайте кабачки, яйцо и сметану. Добавьте натертый сыр. Перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем. Посолите по вкусу. Тщательно вымешайте тесто до однородности. Разогрейте вафельницу. Выпекайте 5–7 минут до готовности. Готовые вафли смажьте творожным сыром. Сверху выложите тонкие ломтики красной рыбы. Посыпьте кунжутом для аромата.

Подавайте сразу после приготовления.

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