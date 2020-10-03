«Сил тебе и вдохновения»: Арзамасова обратилась к Авербуху

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram пост, в котором трогательно поздравила своего возлюбленного Илью Авербуха со стартом нового ледового шоу.
Илья Авербух — сил тебе и вдохновения. По себе знаю, как невероятно интересно и увлекательно — участие в таком большом ледовом проекте. До сих пор испытываю огромное чувство благодарности за всё то, чему меня научили на льду! — написала актриса.
Арзамасова напомнила, что десять лет назад сама участвовала в подобном проекте. Она выложила снимок со своим тогдашним партнёром Максимом Стависким. Это было увлекательное время.
Как недавно выяснилось, Авербух и Арзамасова тайно встречаются уже восемь лет. Но на момент, когда вспыхнули их чувства, Арзамасова была несовершеннолетней и фигурист тщательно скрывал эту связь, боясь осуждения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Арзамасова попросила Авербуха построить для них новый дом. Свой старый дом на берегу Истринского водохранилища фигурист в ближайшее время продаст.
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