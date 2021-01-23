Адвокат: Шукшина отменяет развод с Алибасовым

https://static.news.ru/photo/6bafc666-5de0-11eb-92be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov / globallookpress

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила, что её подзащитная решила отозвать заявление о разводе с продюсером Бари Алибасовым. Они хотят наладить отношения, при этом Алибасов не станет больше претендовать на квартиру актрисы.

Мы подали апелляционную жалобу на решение суда о разводе. Собеседование сторон ещё не назначено, жалобу пока не рассмотрели, — рассказала адвокат Юлия Вербицкая «Комсомольской правде».

Она уточнила, что о решении Шукшиной узнала по телефону. Актриса сообщила об этом вместе с Алибасовым.

Суд по разводу с основателем группы «На-на» прошёл в конце 2020 года. Решение ещё не вступило в силу. Причиной разбирательства стала однушка в Новой Москве, которую Шукшина подарила возлюбленному, а тот сразу же переписал её на своего помощника. Такое решение не устроило артистку, и она подала в суд, который принял её сторону.

По данным «Комсомольской правды», окружение Алибасова не особо довольно примирением звёздной четы. Дело в том, что в последнее время продюсер испытывает проблемы со здоровьем. Если с ним, что-то случится, она сможет претендовать на половину нажитого им имущества — при отсутствии завещания. Четверть достанется ей в обязательном порядке, даже если завещание будет.

Как ранее писал NEWS.ru, Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились 20 ноября 2018 года. А 6 ноября 2020 года суд принял решение о разводе пары. При этом дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина в середине декабря заявила, что у матери и Алибасова никогда не было супружеской жизни.