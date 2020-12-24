Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись

https://static.news.ru/photo/0a90ddfa-45f0-11eb-a47f-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов и Лидией Федосеева-Шукшина Фото: alibasov_nana/instagram.com

Брак между продюсером Бари Алибасовым и советской и российской актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной официально расторгнут.

Мировой суд сегодня удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. 6 ноября она подала исковое заявление о расторжении брака, — рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин в интервью РИА Новости.

По его словам, звёзды поженились два года назад — 20 ноября 2018 года. Директор Алибасова при этом отметил, что «катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила продюсеру, а потом решила забрать обратно».

Полученную в дар от Федосеевой-Шукшиной квартиру в Новой Москве Алибасов переписал на имя своего помощника Сергея Моцаря, при этом шоумен предоставил документы о том, что его ассистент выплатил за квартиру 2,5 млн рублей. Суд признал договор доверия недействительным и постановил вернуть жилище актрисе, однако Алибасов собирался оспорить это решение.

Федосеева-Шукшина после этого обратилась с письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой защитить её от мужа. Актриса написала, что Алибасов и его помощник не остановятся, пока не отберут у неё квартиру. Глава СК распорядился провести проверку по этой ситуации.

При этом дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина в середине декабря заявила, что у матери и Алибасова никогда не было супружеской жизни. Она уверена, что для Алибасова этот брак был «чистой воды пиаром».

Как сообщал NEWS.ru, ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что Алибасов устал от жизни. Его посещают мысли о суициде.