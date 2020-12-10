Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что Алибасов обманул её мать

https://static.news.ru/photo/d30cbad8-3aec-11eb-b904-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Шукшина, дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что у матери и её мужа, продюсера Бари Алибасова, никогда не было супружеской жизни.

В беседе с 5-tv.ru она прокомментировала предстоящий развод артистки с основателем группы «На-На». По словам Ольги, её мама чувствует себя стабильно, несмотря на стресс, вызванный разводом. Лично она в бракоразводном процессе не участвует, её интересы в суде представляют адвокаты.

Дочь народной артистки РСФСР подчеркнула, что никогда не верила в отношения матери с Алибасовым, которые не вели семейную жизнь и общее хозяйство.

Человека судят по поступкам. Алибасов ее обманул. Они отжали у неё с помощником квартиру. Мама судилась и выиграла обратно себе эту квартиру, — поделилась она.

По словам Шукшиной, это «не разговор супругов». Она уверена, что для Алибасова этот брак был «чистой воды пиаром». По её мнению, продюсер просто манипулирует актрисой и «держит её на коротком поводке».

Я считаю, что мама приняла правильное решение подать не развод. Это не жизнь, это сплошной стресс, — заявила Ольга.

Ранее NEWS.ru писал о том, что продюсер Бари Алибасов не сможет быть тихим пенсионером, это не его роль. Он всегда будет в тренде, и вокруг него всегда будут скандалы. Об этом заявил пиар-директор артиста Вадим Горжанкин.