Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что Алибасов обманул её мать

Ольга Шукшина, дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что у матери и её мужа, продюсера Бари Алибасова, никогда не было супружеской жизни.
В беседе с 5-tv.ru она
Дочь народной артистки РСФСР подчеркнула, что никогда не верила в отношения матери с Алибасовым, которые не вели семейную жизнь и общее хозяйство.
Человека судят по поступкам. Алибасов ее обманул. Они отжали у неё с помощником квартиру. Мама судилась и выиграла обратно себе эту квартиру, — поделилась она.
По словам Шукшиной, это «не разговор супругов». Она уверена, что для Алибасова этот брак был «чистой воды пиаром». По её мнению, продюсер просто манипулирует актрисой и «держит её на коротком поводке».
Я считаю, что мама приняла правильное решение подать не развод. Это не жизнь, это сплошной стресс, — заявила Ольга.
Ранее NEWS.ru писал о том, что продюсер Бари Алибасов не сможет быть тихим пенсионером, это не его роль. Он всегда будет в тренде, и вокруг него всегда будут скандалы. Об этом заявил пиар-директор артиста Вадим Горжанкин.