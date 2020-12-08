Пиар-директор Алибасова объяснил, почему вокруг продюсера всегда скандалы

https://static.news.ru/photo/582c12b8-3962-11eb-8c25-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Бари Алибасов не сможет быть тихим пенсионером, это не его роль. Он всегда будет в тренде и вокруг него всегда будут скандалы, заявил пиар-директор артиста Вадим Горжанкин.

Алибасов — яркий человек. По сравнению с тем, что он делал в советское время, сейчас цветочки, — подчеркнул пиар-директор в беседе с журналистами Teleprogramma.pro.

Горжанкин отметил, что артист в своё время собрал группу «Интеграл», которая была очень скандальной. По его мнению, то, что сейчас делает шоумен, вполне соответствует его личному наполнению.

Как писал NEWS.ru, ранее Алибасова выписали из больницы после передозировки «Виагрой». Сейчас артист находится дома, он чувствует слабость и соблюдает постельный режим. Горжанкин подчеркнул, что отравление «Виагрой» присутствовало, но большую часть таблеток, после употребления которых продюсеру стало плохо, составляли лекарства, принимаемые по назначению врача.

Ранее стало известно, что артист ждёт ребёнка от своей помощницы Виктории. Она уже приняла решение рожать. Девушка выразила надежду, что 82-летняя супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина не передумает и разведётся с продюсером.