Бари Алибасова выписали из больницы после передозировки «Виагрой»

https://static.news.ru/photo/b8e8d676-38cd-11eb-8a2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов выписан из больницы после отравления «Виагрой» и другими медицинскими препаратами, заявил его пиар-директор Вадим Горжанкин.

По словам пиар-директора, в настоящий момент артист находится дома, чувствует слабость и соблюдает постельный режим. Состояние здоровья Алибасова Горжанкин назвал нормальным. Он не опроверг версию с «Вигарой», однако отметил, что она всё ещё «рассматривается», сообщает РИА Новости.

Что касается версии того, что случилось, анализы показали, что отравление «Виагрой» присутствовало, но большая часть таблеток составляла не «Виагра», а то, что он пьёт по назначению, — сказал Горжанкин.

По его словам, 73-летний Алибасов ежедневно пьёт таблетки из таблетницы, в которой препараты оказались перепутаны. Пиар-директор отметил, что разбирается с тем, кто мог это сделать, — либо Алибасов сам перепутал таблетки, либо в этом виновен кто-то другой.

Как сообщал NEWS.ru, Бари Алибасов был госпитализирован 3 декабря после того, как у него резко упало давление. По одной из версий, причиной ухудшения самочувствия Алибасова стала передозировка «Виагрой».

Сын продюсера Бари Алибасов — младший рассказал, что врачи диагностировали у его отца «отравление неизвестным веществом», но не исключили, что организм продюсера мог отреагировать таким образом на приём «Виагры».