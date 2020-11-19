Суд зарегистрировал иск Федосеевой-Шукшиной о разводе с Алибасовым

https://static.news.ru/photo/8aebe29e-2a64-11eb-aea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Мировой суд Москвы принял иск актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о расторжении брака с продюсером Бари Алибасовым.

Документ зарегистрирован 18 ноября и сейчас находится в судебной канцелярии, с копией иска ознакомилось АГН «Москва». В августе заявление о разводе подавал Алибасов, однако паре на время удалось сохранить брак.

Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник ранее заявила, что основанием для подачи иска о разводе являются интервью продюсера, в которых тот говорит, что больше не общается с женой.

Звёздная семейная пара конфликтует из-за недвижимости. Полученную в дар от Федосеевой-Шукшиной квартиру в Новой Москве Алибасов переписал на имя своего помощника Сергея Моцаря, при этом шоумен предоставил документы о том, что его ассистент выплатил за квартиру 2,5 млн рублей. Суд признал договор доверия недействительным и постановил вернуть жилище актрисе, однако Алибасов намерен оспорить это решение.

Как передавал NEWS.ru, Федосеева-Шукшина обратилась с письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой защитить её от мужа. Актриса написала, что Алибасов и его помощник не остановятся, пока не отберут у неё квартиру. Глава СК распорядился провести проверку по этой ситуации.