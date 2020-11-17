Федосеева-Шукшина просит главу СК Бастрыкина защитить её от Алибасова

https://static.news.ru/photo/45d1e81e-293a-11eb-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Лидия Федосеева-Шукшина обратилась с письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой защитить её от мужа Бари Алибасова и от его директора Сергея Моцаря. Актриса считает, что муж не остановится, пока не присвоит её квартиру.

Только недавно суд признал договор дарения квартиры артистки мужу недействительным и вернул её Федосеевой-Шукшиной. Но Алибасов не остановился, подал апелляцию, после чего актриса подала на развод.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник обратила внимание в договоре купли продажи на сомнительный акт приёма-передачи 1,39 млн рублей. Юрист сделала вывод, что теперь мужчины пытаются отсудить у актрисы деньги, раз уж они остались без квартиры, сообщает «МК».

После таких «новостей», говорит адвокат, самочувствие Федосеевой-Шукшиной ухудшилось.

Мы боимся, что с таким напором, претензиями, требованиями и оскорблениями, которые сторона Алибасова и Моцаря допускает в её адрес, каждая новая атака может иметь трагический исход, — говорит юрист.

Федосеева-Шукшина до сих пор уверяет, что сделка с квартирой была фиктивной, как и последующая перерегистрация жилья. В письме к Бастрыкину актриса обвиняет Алибасова в мошеннических действиях, фальсификации доказательств, вымогательстве озвученной суммы.

Представляя указанный «акт приема-передачи денежных средств» в суд, Моцарь Сергей, зная, что я состою с Алибасовым Бари в зарегистрированном браке, пытался создать фиктивную совместную задолженность, в дальнейшем заявляя требования о возврате ему этих «якобы переданных» денежных средств, — пишет в обращении актриса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина будет и дальше бороться за квартиру со своим супругом Бари Алибасовым. Об этом заявила адвокат актрисы Юлия Вербицкая.