Михаил Шуфутинский рассказал об экстренной операции

Певцу Михаилу Шуфутинскому американские врачи диагностировали патологию нервных окончаний верхнего отдела позвоночника, которая могла привести к летальному исходу. После резкого наклона у 73-летнего музыканта отказали руки и потребовалась срочная операция.
Это ламинэктомия — делается на верхней части позвоночника. Пришлось удалить три позвонка, потому что врач сказал: осталось буквально пять миллиметров и всё, — признался в эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ Шуфутинский.
Певец проводил операцию в США и после вмешательства хирургов стал чувствовать себя «на 65% лучше».
Сейчас я редко обращаюсь к врачам. Надо жить и понимать, что всему приходит конец, — добавил Шуфутинский.
Как писал NEWS.ru, ранее Шуфутинский признался, что очень хочет снова стать отцом и надеется, что его новая супруга Светлана Уразова, которая младше его почти на 30 лет, подарит ему ещё одного наследника. При этом, подчеркнул артист, к услугам суррогатной матери и помощи врачей они обращаться не собираются.
В 2015 году в США от сердечной недостаточности скончалась Маргарита Шуфутинская, с которой певец прожил вместе 40 лет. Она родила артисту двоих сыновей — Дэвида и Антона. У шансонье есть и внуки. Два наследника сделали Шуфутинского дедушкой уже семь раз. Роман со Светланой Уразовой, как утверждают инсайдеры, начался у Шуфутинского ещё при жизни Маргариты.
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