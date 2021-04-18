Михаил Шуфутинский рассказал об экстренной операции

https://static.news.ru/photo/b837ddc4-a035-11eb-bac9-96000091f725_660.jpg Михаил Шуфутинский Фото: vk.com/mikhail.shufutinsky

Певцу Михаилу Шуфутинскому американские врачи диагностировали патологию нервных окончаний верхнего отдела позвоночника, которая могла привести к летальному исходу. После резкого наклона у 73-летнего музыканта отказали руки и потребовалась срочная операция.

Это ламинэктомия — делается на верхней части позвоночника. Пришлось удалить три позвонка, потому что врач сказал: осталось буквально пять миллиметров и всё, — признался в эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ Шуфутинский.

Певец проводил операцию в США и после вмешательства хирургов стал чувствовать себя «на 65% лучше».

Сейчас я редко обращаюсь к врачам. Надо жить и понимать, что всему приходит конец, — добавил Шуфутинский.

Как писал NEWS.ru, ранее Шуфутинский признался, что очень хочет снова стать отцом и надеется, что его новая супруга Светлана Уразова, которая младше его почти на 30 лет, подарит ему ещё одного наследника. При этом, подчеркнул артист, к услугам суррогатной матери и помощи врачей они обращаться не собираются.

В 2015 году в США от сердечной недостаточности скончалась Маргарита Шуфутинская, с которой певец прожил вместе 40 лет. Она родила артисту двоих сыновей — Дэвида и Антона. У шансонье есть и внуки. Два наследника сделали Шуфутинского дедушкой уже семь раз. Роман со Светланой Уразовой, как утверждают инсайдеры, начался у Шуфутинского ещё при жизни Маргариты.