Шубская похвасталась подарками

https://static.news.ru/photo/34635750-37dd-11eb-aa6c-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шубская Фото: nastyashubskaya/instagram.com

Анастасии Шубской в середине ноября исполнилось 27 лет, сразу после этого она уехала вместе с детьми на курорт, позднее к ним присоединился её муж хоккеист Александр Овечкин. По возвращении домой жена спортсмена решила продолжить разбирать подарки. Один из них она продемонстрировала своим подписчикам в соцсети.

Подарили такой платочек и такой термос. Посмотрите, как красиво он переливается, — сказала Шубская в своём микроблоге в Instagram.

Девушка не назвала, от кого именно она получила такой восхитительный презент.

Анастасия Шубская, дочь покойной актрисы Веры Глаголевой, вышла замуж за знаменитого хоккеиста три года назад. У пары подрастают два сына. Старшему, Серёже, два года, а младший, Илья, родился в мае этого года.

Недавно Шубская опубликовала ещё одно видео с распаковкой подарков, которые ей подарили на день рождения. В одной из коробок оказались сланцы из телячьей кожи золотого цвета от известного модного бренда. Такая пара стоит $630, что в рублях составляет около 50 тысяч рублей. Также 27-летней жене спортсмена подарили кошелёк для паспортов, писал NEWS.ru.