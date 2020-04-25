Сегодня во многом благодаря или вопреки глобальной пандемии мы все оказались практически запертыми в квартирах или коттеджах словно под временным «домашним арестом». Это оппозиционеру Навальному и режиссёру Серебренникову не привыкать, а вот другим совсем невмоготу становится квартирное «монашество». Кто-то изощряется в косплеях, кто-то участвует в челленджах, некоторые превратились в мастеров спорта по изготовлению из кучи белья «тибетских» картин Рериха, ну а профессиональные оперные певцы бесплатно поют для жителей многоэтажек со своих балконов — в общем, каждый дурачится и развлекается по-своему. А ведь главное в этом деле — не перегнуть палку. О чувстве меры в самоизоляции, а также о судьбе шоу-бизнеса в эти дни NEWS.ru в режиме блиц-фан-интервью поболтал с популярным советским и российским музыкантом, шоуменом и поп-комиком Сергеем Минаевым.

— Сергей Юрьевич, как не сойти с ума во время нахождении в самоизоляции, чем себя занять?

— Изолировать ум от процесса мыслить — невозможно. Мозг всегда придумает, как выкрутиться. Например, для того чтобы познать мир, не обязательно его весь объездить.

Достаточно посмотреть в окно.

Внимательно☝️.

— Есть лайфхаки?

— Всё это враки! Танцуйте сиртаки. Помогает.

— Реально ли самостоятельно в самоизоляции освоить музыку (научиться нотной грамоте, играть на музыкальных инструментах, петь)? Или удел большинства — вечное караоке и подпевание звёздам?

— Для того чтобы научится чему-нибудь серьёзному, самоизоляции мало. Если вы, конечно, не самородок. Но нужна и самоотверженность.

Вы начинайте. Вы попробуйте. Если понравится, если будет получаться — стоит продолжить и на свободе.

А вот с караоке не перебарщивайте — пожалейте соседа!

Evguenii Matveev/Global Look Press

— Как, на Ваш взгляд, нынешняя беспрецедентная ситуация отразится на деятельности шоу-бизнеса?

— Шоу-бизнес неистребим — он возродится быстро: сразу после экономики.

А пока попоём за харчи.

В успех онлайн-концертов не верю — рак на безрыбье, конечно, тоже радость, но вынужденная.

— Как выживать шоу-бизнесу, певцам, музыкантам в этой карантинной ситуации?

— Привести в порядок денежные дела и сократить ежедневный рацион. Это подойдёт и для других профессий.

— Как поддерживать форму звёздам как профессиональную, так, кстати, и физическую? Не выползут ли после самоизоляции на сцену толстяки, как Пухляш из клипа группы Little Big для Евровидения?

— Есть надежда, что самоизоляция «родит» новые таланты. А будут они толстые или худые — не имеет значения.

— Реально ли зарабатывать музыкантам в этой ситуации в принципе?

— Вряд ли. Но можно попеть бесплатно. Птички же могут.

— Вы не изучаете опыт других стран? Как там музыканты сейчас «выживают»? Или у вас свои секреты имеются?

— Есть. Но если делиться секретами, они ими быть перестанут.

Изучать опыт иностранным исполнителям нужно как раз наш — многие из коллег ещё не забыли советские времена.

А мы умеем сидеть на диете.

Долго.

Биография поп-звезды

Сергей Минаев (рост 180 см, вес (до самоизоляции) 85 кг) родился 12 января 1962 года в Москве. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства (1983 год, эстрадное отделение), ГИТИС (1987 год, актёрский эстрадный факультет). Учась в институте и получая всего 40 рублей стипендии, Минаев по вечерам подрабатывал в гостиницах «Интурист» и «Молодёжная» диск-жокеем. Именно благодаря этому у него имелся доступ к музыкальным версиям любого западного хита (фирменные минусовки).

В конце 1986 года студия «Рекорд» провела первую в СССР дискотеку на 10 тысяч человек. Мероприятие прошло с большим успехом, получило резонанс в прессе, было одобрено КГБ и Московским горкомом партии, и после этого уже проводилось во многих крупных городах страны. Для Сергея Минаева это был дебют на профессиональной сцене, когда были исполнены прославившие его пародии на Modern Talking.

Его собственной известной песней 1980-х стал хит «22 притопа»: