Шоумен назвал стоимость роскошной вечеринки Ивлеевой

https://static.news.ru/photo/75f7f00e-846d-11eb-9761-96000091f725_660.jpg Настя Ивлеева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Настя Ивлеева потратила на вечеринку в честь своего 30-летия около 10 млн рублей. Такую цифру привёл организатор и ведущий мероприятий Сергей Пчела.

Средний корпоратив в плане закусок обходится на человека в 4500 рублей. Если это роскошный стол с красной и чёрной икрой, то сумма возрастает до 10 тысяч рублей на человека, подсчитал шоумен в интервью KP.RU.

Из расчёта на 100 гостей еда обошлась бы в миллион, ещё один миллион, допустим, аренда ресторана. Декор и шоу, в среднем, три миллиона. Итого пять. Если уж это суперкрутая вечеринка, ценник может доходить и до 10 миллионов, — рассказал Пчела.

По словам организатора мероприятий, алкоголь — не самая большая статья расходов. Знаменитости на вечеринках такого рода пьют крайне мало: это может стать предметом обсуждения в соцсети.

Разве станет Собчак или Лолита хлестать без остановки, когда вокруг сто гостей, и каждый может выложить компромат в соцсети? — аргументировал эксперт.

К тому же шоумен считает, что алкоголь могли предоставить Ивлеевой по бартеру, как и зал в ресторане.

Вечеринка в честь дня рождения телеведущей прошла 12 марта в ресторане «Прага». На мероприятии побывали Пугачёва и Галкин, Ксения Собчак, тиктокер Даня Милохин, Моргенштерн и многие другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва и Максим Галкин стали настоящей сенсацией на вечеринке-маскараде Насти Ивлеевой. Свой 30-й день рождения телеведущая отмечала в ресторане «Прага».