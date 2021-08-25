Шнурову припомнили пьяный дебош в прямом эфире в 2003 году

Во время прямого эфира вручения премии телеканала «Муз-ТВ» в 2003 году лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров устроил пьяный дебош. Об этом рассказал «Lenta.ru» артист и ведущий Оскар Кучера.

Я прекрасно помню, как Шнуров пришёл со своей командой в говнище просто пьяный. ****** [Ужас] был. Треш полный. Это было смешно, — цитирует его издание.

По словам Кучеры, Шнуров вышел на сцену под фонограмму песни «WWW». Однако музыкант не стал исполнять композицию, а лишь шатался с коллегами по сцене и размахивал руками. Более того, Кучера почти уверен, что в конце они развернулись к зрителям и показали задницы.

Ранее Шнуров матом высмеял на своей странице в Instagram публикации в СМИ о регионах РФ с наибольшим зарплатным неравенством.

Досталось от исполнителя и коллегам по цеху: «И певцов, что ртом куют зарплату, // Развелось, как в мировую вшей. // Дать бы им одну на всех лопату // И траншеи рыть их гнать взашей». Артист призвал человечество опомниться, иначе «всем **********ец».