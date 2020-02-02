https://static.news.ru/photo/7f5069b6-45b6-11ea-9084-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвящённое новой партии писателя Захара Прилепина «За правду», в которую вступил актёр Иван Охлобыстин. Артист высмеял политическую позицию основателей организации.

Он вспомнил о прошлом Охлобыстина, который занимался болослужением, снимался в сериале «Интерны» и «всегда топил за власть». Прилепина, работавшего в МВД, он назвал «писатель мент».

Был попом, потом интерном, / Но всегда топил за власть. / Помотало сильно верно, / И веревочка свилась. <...> Там компашка, то что надо, / (Креативный элемент) / Ладная, как тачка «Лада», / За рулём писатель — мент. <...> Сочинить так мог Булгаков / Пьесу про конец времён. / Персонажи — дурно аж, / Весь гротеск и буффонада, / Что не личность, то типаж, — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что учредительный съезд в Москве проголосовал за создание партии «За правду». Её учредителем избран писатель Захар Прилепин.

Первыми заместителями главы партии были избраны член Совета Федерации Александр Бабаков и бывший советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александр Казаков. Заместителем стал худрук Ярославского театра драмы Сергей Пускепалис.

Также в партию вошли актёры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр.

Партия «За правду» появилась на базе одноимённого движения, созданного Прилепиным в октябре 2019 года, и противопоставляет себя либерализму, пропагандируя консервативные ценности.