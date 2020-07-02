Шнуров возродил «Ленинград» и презентует новый клип

https://static.news.ru/photo/29197a38-bc71-11ea-805a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа «Ленинград» выпускает клип на новую песню «Фотоссесия». О том, что музыкант Сергей Шнуров возродил коллектив, рассказала блогер Наталья Давыдова, известная как «Тётя Мотя». Радостной новостью она поделилась с подписчиками своего Instagram.

Дорогие мои! Делюсь потрясающей новостью!!! Группировка Ленинград снова в деле! Сегодня в полночь Сергей Шнуров представит новый клип!!! Для меня невероятная честь сообщить об этом!! — написала она на своей странице.

Главная героиня клипа — девушка плюс-сайз, которая сама для себя устраивает дорогие модные съёмки. В песне рассказывается о чуткой и тонкой душевной организации героини.

Давыдова рассказала, что однажды у неё в квартире раздался звонок. Её предложили сняться в новом клипе.

Я прыгала на кровати, носилась по дому, громко кричала от радости! Моё участие в клипе — это сбывшаяся большая мечта!! — призналась блогер.

«Фотосессия» — это первый клип «Ленинграда» с лета 2019 года. Видео вышло спустя несколько недель после того, как Сергей Шнуров объявил о роспуске коллектива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров прокомментировал своё назначение генеральным продюсером телеканала RTVI. О событии лидер группы «Ленинград» высказался, как о «внезапном повороте», в результате которого он возглавил «большой международный канал».