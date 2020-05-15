Шоу-бизнес

Шнуров сделал заявление по поводу назначения на RTVI

02:36, 30 июня 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров прокомментировал своё назначение генеральным продюсером телеканала RTVI. О событии лидер группы «Ленинград» высказался, как о «внезапном повороте», в результате которого он возглавил «большой международный канал».

Соответствующее заявление музыкант опубликовал в Instagram. ОН поблагодарил за доверие, пообещал «многое сделать вместе» и поделился планами по организации работы канала.

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Что я могу гарантировать? Первое. В новой своей роли я, как и прежде, со всей отдачей и фантазией, буду заниматься созданием актуального контента. Второе: те экспериментальные идеи и новые формы, которыми я всегда славился, и впредь будут воплощаться. Теперь уже на RTVI. И третье: спасибо за доверие, — написал Шнуров.

Стать генпродюсером телеканала музыканту предложил владелец телекомпании Микаэл Исраелян. Он заявил, что «Сергей давно известен как в России, так и за рубежом». Он к тому же отлично понимает менталитет русскоязычного населения, живущего за границей.

Телеканала собирается усилить позиции в Европе, Грузии, Армении. Эксперты отмечают, что RTVI отличается высокой динамикой развития.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Шнуров рассказал, что долгое время работает с собирательным образом русского общества и темой мировоззрения россиян. Связь между русскоговорящими людьми и носителями русской культуры он старался сохранить и в своём творчестве.

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