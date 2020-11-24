Шнуров ответил пригрозившей побить его жене Стаса Михайлова

https://static.news.ru/photo/060b60b2-2e8e-11eb-8649-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: instagram.com/shnurovs

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил стихом супруге Стаса Михайлова Инне, пригрозившей побить его за высмеивание её мужа.

Моя судьба почти химера, // Как Ленинград мой точка ру. // Всей жизни смерь, конечно, мера! // Смешно я жил, смешно умру, — написал Шнуров на своей странице в Instagram, традиционно сопроводив стих нецензурными выражениями.

Он также пошутил, что войдёт в историю как человек, которого побила жена Стаса Михайлова.

Как сообщал NEWS.ru, Инна Михайлова предостерегла Шнурова от личной встречи с ней, так как «удар справа у неё тяжёлый». Супруга артиста возмутилась стихотворением, которое солист «Ленинграда» посвятил её мужу.

Скандал вокруг Стаса Михайлова разгорелся после того, как он рассказал, что продолжает поддерживать свою команду в период пандемии, выплачивая участникам группы зарплату. Но экс-гитарист Михайлова опроверг эту информацию. Тут и вмешался Шнуров, высмеяв популярного музыканта в уже привычной для себя стихотворной форме.

После заявления Михайлова о том, что он поддерживает работающих на него музыкантов, в адрес певца посыпались обвинения во лжи. Так, Александр Скляр ранее назвал артиста «упырём» за то, что тот бросил своих музыкантов на произвол судьбы. Жёстко раскритиковал Михайлова и Сергей Шнуров, который назвал певца «странным шмелём», из которого «не вышел Иисус».