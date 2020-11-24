Жена Стаса Михайлова пригрозила побить Шнурова за стихотворение о муже

https://static.news.ru/photo/d8ab973a-2e84-11eb-8a2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/inamikhaylova

Жена Стаса Михайлова Инна рекомендовала лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову избегать личной встречи с ней, так как «удар справа у неё тяжёлый». Супругу артиста возмутило стихотворение, которое Шнуров посвятил её мужу.

Скандал вокруг Стаса Михайлова разгорелся после того, как он рассказал, что продолжает поддерживать свою команду в период пандемии, выплачивая участникам группы зарплату. Но экс-гитарист Михайлова опроверг эту информацию. Тут и вмешался Шнуров, высмеяв популярного музыканта в уже привычной для себя стихотворной форме.

Инна Михайлова рассказала на своей странице в Instagram, что гитарист соврал о положении вещей в коллективе, так как её супруг уволил его за то, что тот не приехал на концерт. После увольнения гитарист пытался вернуться в команду, но получил отказ. Это и стало, по словам Инны Михайловой, причиной, по которой он решил оболгать её супруга.

А господин Шнуров пусть сторонится меня лично, так как у меня удар справа тяжелый, я за себя не ручаюсь. Слишком многих людей он обидел, — написала Михайлова.

Она также посоветовала Шнурову реагировать только на проверенную и достоверную информацию, а не верить слухам.

Как сообщал NEWS.ru, после заявления Михайлова о том, что он поддерживает работающих на него музыкантов, в адрес певца посыпались обвинения во лжи. Так, Александр Скляр ранее назвал артиста «упырём» за то, что тот бросил своих музыкантов на произвол судьбы.

Жёстко раскритиковал Михайлова и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, который назвал певца «странным шмелём», из которого «не вышел Иисус».