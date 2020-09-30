Шишкова: «Тимати и Решетова летали вместе, когда я была беременна»

https://static.news.ru/photo/2cc8e648-0350-11eb-8f97-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/missalena.92

Модель Алёна Шишкова подтвердила слухи о том, что рэпер Тимати изменял ей с Анастасией Решетовой. Это стало причиной разрыва звёздной пары.

Один из подписчиков поинтересовался, действительно ли Решетова увела музыканта из семьи.

Они уже летали вместе, когда я была беременна, — написала светская львица в сторис Instagram.

При этом она с иронией отметила, что Решетова не виновата в том, что её союз с исполнителем распался.

11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира.

Как писал NEWS.ru, пользователей Сети возмутила реакция матери Тимати Симоны Юнусовой на расставание сына с моделью Анастасией Решетовой. По мнению фанатов пары, она добилась своего, ведь долгие годы она буквально «выживала» невестку. Симона, которая всегда очень активна в соцсетях, опубликовала на своей странице видео своей внучки Алисы, дочери Тимати от модели Алёны Шишковой.