Шифрин показал фото Жванецкого со стриптизёршами

https://static.news.ru/photo/cc893236-6eb3-11eb-8a3f-96000091f725_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Юморист Ефим Шифрин опубликовал в социальной сети архивный снимок своего коллеги Михаила Жванецкого, на котором покойный артист запечатлён в окружении полуобнажённых девушек.

Жванецкий никогда не скрывал, что любил женщин, им он посвятил немало своих монологов и очерков. Личная жизнь артиста была бурной — он был женат четыре раза и имел трёх внебрачных детей.

На снимке сатирик стоит в самом центре и как бы наигранно изумляется на камеру такой компании.

С пыльной полки, — подписал пост в Instagram Шифрин.

Пользователи Сети эмоционально отреагировали на архивное фото Жванецкого. Одни не могли найти слов, другие поблагодарили Шифрина за воспоминания о сатирике.

Ранее советский и российский актёр Александр Ширвиндт поделился воспоминаниями о своём друге, сатирике Михаиле Жванецком. По его словам, уход товарища очень сильно его опечалил, но даже о такой грустной теме порой приходится говорить с горьким юмором. Своими словами Ширвиндт как бы намекнул на то, что никакого прощания со Жванецким в театре не было. Проводы сатирика прошли в закрытом режиме, присутствовали лишь самые близкие друзья артиста.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет 6 ноября. Ещё летом он жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. Сатирик являлся народным артистом РФ, лауреатом премии президента России, писал NEWS.ru.