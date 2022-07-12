Шевчук назвал причину отмены концертов «ДДТ» в России Шевчук заявил, что концерты «ДДТ» в России были запрещены из-за административного дела против

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук

Российский рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал, почему группа приостановила свои выступления на территории России. По его словам, концерты были запрещены после заведения на Шевчука административного дела за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом он поделился с журналисткой Екатериной Гордеевой в рамках ее Youtube-шоу.

Когда нам закрыли концерты, это было самым жестоким ударом, потому что нас лишили работы. Важной работы, нужной. Речь не о деньгах — нам запретили выполнять свой долг перед страной, — заявил музыкант.

При этом никаких конкретных деталей касательно того, кто именно запретил концертную деятельность «ДДТ» и на какой срок, Шевчук не привел. Известен лишь тот факт, что случилось это после «доноса» одного из зрителей концерта в Уфе, в результате чего на музыканта был составлен административный протокол.

Лидер коллектива добавил, что если бы концерты не были отменены, группа «ДДТ» продолжила бы давать их по всей стране.

Мы бы сыграли и 40, и 50 концертов, и до сих пор бы играли, потому что вначале было не по себе, неловко, а потом, когда я увидел, как люди радуются друг другу, что их много... Все залы, где мы выступали, они все против спецоперации были, — подчеркнул он.

Ранее директор группы Вячеслав Ортюков сообщал, что концерт рок-группы «ДДТ», намеченный на 10 июня в Москве, был перенесен на следующий год. Концерт должен был состояться на футбольном стадионе «Открытие Банк Арена».

В июне сообщалось, что в отношении Шевчука возбуждено административное дело по статье о дискредитации российской армии. Во время выступления «ДДТ» в Уфе на экранах появились слова «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен коллектива). Кроме того, на концерте Шевчук рассказал о своих впечатлениях после поездки в Чечню в 1995 году и увиденной там «бойни», а также критически высказался по поводу спецоперации на Украине.