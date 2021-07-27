Шепелев ответил на обвинения в «торговле» сыном Фриске

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев ответил на своей странице в социальной сети Instagram на обвинения в торговле снимками своего сына Платона от певицы Жанны Фриске. Фото с наследником он опубликовал в личном аккаунте, а также в одном из журналов. Подписчики заподозрили, что журналист продал прессе эксклюзивный материал.

Когда мы готовили первую съёмку Платона, первым делом я спросил его разрешение. Пока не могу до конца разобраться, как он относится ко вниманию. Сейчас его мечта ни много ни мало — стать рок-звездой, — отметил Шепелев.

Шоумен накануне впервые крупным планом показал Платона. Отец поделился: мальчик уже взрослый и не нуждается в защите от пристального внимания. Шепелев рассказал, что восемь лет назад он принял для себя решение не показывать фото Платона в соцсетях. Тогда на это было несколько причин, главная из которых — желание защитить ребёнка от чрезмерного внимания посторонних. Ведущий пояснил: тогда Платону нужны были только любовь, забота и спокойствие.

Жанна Фриске была гражданской женой Шепелева после первого брака с Анной Таболиной. 7 апреля 2013 года у пары в Майами родился сын — Платон Дмитриевич Шепелев, его крёстной матерью стала певица Ольга Орлова. 15 июня 2015 года Фриске умерла от глиобластомы в возрасте 40 лет.

Ранее сообщалось, что Шепелев в день рождения покойной возлюбленной опубликовал пост, где удивился, почему их общего с певицей сына постоянно все жалеют. Он отметил, что «нет ничего хуже и омерзительней» жалости.