Ивлев сделал предложение молодой возлюбленной в эфире телешоу

https://static.news.ru/photo/7d9dc59c-5cca-11eb-a779-fa163e074e61_660.jpg Константин Ивлев Фото: vk.com/ivlevchef

Главный шеф-повар России Константин Ивлев обратился к своей девушке модели Валерии Куденковой во время съёмок телепрограммы «Четыре свадьбы» и попросил «ту единственную, о которой поёт Баста», стать его женой.

47-летний Ивлев признался 28-летней Куденковой в любви в первом выпуске программы на телеканале «Пятница!», где каждый может сделать предложение своей второй половинке.

Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была та единственная, о которой поет Баста: «Найти свою одну единственную». Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всём поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и вообще все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке. Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а? Выйдешь? Давай сыграем свадьбу, зажжём, как мы это любим. Лера, выходи за меня! — попросил Ивлев.

Слова «шеф-повара всея Руси» произвели на модель невероятное впечатление, и она сразу же сказала «да».

Сама Валерия часто делится с подписчиками своими чувствами к Константину, которые выражает в трогательных постах. Она часто признаётся ему в любви и называет самым дорогим человеком в своей жизни.

Пара начала встречаться в 2020 году. До этого Ивлев развёлся с женой, с которой прожил в браке 23 года. Его дети от предыдущего брака хорошо приняли новую девушку отца. Старший сын Матвей продолжает работать с отцом. Маленькая Маруся ещё ходит в детский сад, но, по словам Ивлева, ей тоже понравилась Валерия. А вот отношения с их матерью у повара по прежнему остаются сложными.

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